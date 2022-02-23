Над Фонтанкой вывесили баннер "Нет войне"

Утром 23 февраля на Горсткином мосту в Петербурге группа активистов вывесила баннер с текстом "Нет войне", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Плакат появился над рекой Фонтанкой около восьми утра.

Авторы перфоманса рассказали ЗАКС.Ру, что мероприятие приурочено ко Дню защитника отечества, который они охарактеризовали как "традиционный милитаристский праздник". Они выступают против агрессии российского правительства в отношении Украины.

Накануне Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использование вооруженных сил за пределами России. Ранее обе палаты российского парламента одобрили договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР после того как Россия в течение нескольких месяцев стягивала войска к российско-украинской и белорусско-украинской границам и после неудачных переговоров с НАТО о гарантиях безопасности.

Позже президент заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

В последний месяц в Петербурге развивается антивоенный протест. Активисты движения "Весна" вывесили баннер с крыши здания на Невском проспекте. В середине февраля на улицах города появилась антивоенная агитация.

Текст и фото - Константин Леньков