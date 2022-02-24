На антивоенной акции у Гостиного двора задержано уже более 10 человек

Вечером 24 февраля возле станции метро "Гостиный двор" в Петербурге собралось около ста человек, желающих выразить свой протест против военных действий на территории Украины, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Уже задержано около десятка участников встречи. Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает граждан об ответственности за несанкционированные акции и нарушение противовирусных мер.

Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру около 20 человек выстроились на Невском проспекте, сцепившись за руки. Некоторые из присутствующих скандируют "Нет войне".

С утра в Петербурге полиция задерживает участников антивоенных одиночных пикетов. Некоторые из задержанных на Невском проспекте не имели при себе никаких плакатов.





Сергей Еремеев