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Новости 18:24

На антивоенной акции у Гостиного двора задержано уже более 10 человек

фото ЗакС политика На антивоенной акции у Гостиного двора задержано уже более 10 человек

Вечером 24 февраля возле станции метро "Гостиный двор" в Петербурге собралось около ста человек, желающих выразить свой протест против военных действий на территории Украины, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Уже задержано около десятка участников встречи. Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает граждан об ответственности за несанкционированные акции и нарушение противовирусных мер.

Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру около 20 человек выстроились на Невском проспекте, сцепившись за руки. Некоторые из присутствующих скандируют "Нет войне". 

С утра в Петербурге полиция задерживает участников антивоенных одиночных пикетов. Некоторые из задержанных на Невском проспекте не имели при себе никаких плакатов. 


Сергей Еремеев


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