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Новости 18:54

Baza: На сайт Кремля, Госдумы и других органов госвласти ведётся мощная DDoS-атака

фото ЗакС политика Baza: На сайт Кремля, Госдумы и других органов госвласти ведётся мощная DDoS-атака

Пользователи интернета сообщают о невозможности зайти на сайты Кремля, Государственной думы и правительства РФ : издание Baza заявляет о мощной DDoS-атаке, которой, по информации журналистов, могли подвергнуться ресурсы.

Официальных заявлений об инциденте со стороны уполномоченных органов РФ на данный момент нет.

Обновлено в 19:03.

Сайт Кремля начал открываться.

Напомним, начиная с раннего утра четверга, 24 февраля, Россия начала вторжение на территорию Украины. Старт военной кампании лично дал президент РФ Владимир Путин.

Добавим, что в это самое время в Петербурге возле Гостиного двора проходит акция против войны с Украиной. Силовики уже начали задержания граждан.


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