Минобороны отчиталось об успешном выполнении поставленных на день задач

Министерство обороны РФ вечером 24 февраля сообщило об успешном выполнении боевых задач, поставленных перед группировками российских войск на Украине. Армии обеспечен выход к Херсону, разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды в Крым, сообщили в ведомстве.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", — приводит РИА "Новости" слова официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Также сообщается о продвижении войск ЛНР и ДНР на 6-8 км вглубь Украины. "С начала операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных БПЛА "Байрактар Тб-2" вооруженных сил Украины. В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины", — подсчитали в ведомстве.

Боевые действия на территории Украины начались утром 24 февраля. Вечером Владимир Путин назвал происходящее "вынужденной мерой", вызванной рисками в сфере безопасности России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил военную операцию необходимостью "зачистить" Украину от нацистов.

Фото: страница Минобороны РФ во «ВКонтакте»