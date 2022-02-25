Следствие попросит арестовать москвичку, бросившую коктейль Молотова на антивоенной акции

Следственный комитет намерен ходатайствовать о помещении под арест 22-летней участницы антивоенных протестов, прошедших накануне в Москве. Девушку задержали, обвинив в броске бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей.

"В ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь", - добавила пресс-служба СК.

Ведомство выложило также видеозапись, на котором подследственная с замазанным лицом комментирует свой поступок.

"Я приношу извинения перед сотрудниками полиции за то, что подвергла их жизнь и здоровье опасности. Прошу прощения", - произносит девушка.

Уголовное дело против манифестантки завели по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Напомним, накануне в обеих столицах задержали несколько сотен человек, публично выразивших свой протест против состоявшегося в тот же день введения российских войск на Украину. О том, как акция прошла в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.