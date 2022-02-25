Вячеслав Макаров: Россия громко заявила на весь мир: "Хватит!". И все присели.

Депутат Государственной думы от "Единой России", бывший спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров высказался в поддержку Владимира Путина и российской военной операции на Украине.

"Есть действия на грани, а есть за гранью. 8 лет яростной ненависти и геноцида – это за гранью. У олигархическо-бандеровского руководства Украины сбились все настройки. Вот за этой гранью молчание становится преступлением. И Россия не смолчала, а громко заявила на весь мир: "Хватит!". И все присели. Потому что наша Родина в своей тысячелетней истории не раз делала миротворческие шаги, выбирала спасительный путь", - передает слова Макарова пресс-служба петербургского отделения ЕР.

По его мнению, "миротворческий шаг" президент Путин сделал, предотвращая угрозу национальной безопасности России.

"Оглядываясь вокруг, мы видим, что Владимир Путин — это единственный в мире человек-политик, президент, который способен перезапустить обезумевшую геополитику в сторону мира и справедливости", - считает Макаров.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России объявил о начале "специальной военной операции" на Украине и пригрозил ядерным оружием странам, которые захотят воздействовать на российскую сторону силой. После этого вооруженные силы РФ начали наносить удары по соседней стране. Войска выдвинулись со своих позиций в Крыму, Белоруссии и западных областях России. Идет наступление на Киев. На Украине объявлено военное положение, началась всеобщая мобилизация.