ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:57

Вячеслав Макаров: Россия громко заявила на весь мир: "Хватит!". И все присели.

фото ЗакС политика Вячеслав Макаров: Россия громко заявила на весь мир: "Хватит!". И все присели.

Депутат Государственной думы от "Единой России", бывший спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров высказался в поддержку Владимира Путина и российской военной операции на Украине.

"Есть действия на грани, а есть за гранью. 8 лет яростной ненависти и геноцида – это за гранью. У олигархическо-бандеровского  руководства Украины сбились все настройки. Вот за этой  гранью молчание становится преступлением. И Россия не смолчала, а громко заявила на весь мир: "Хватит!". И все присели. Потому что наша Родина в своей тысячелетней истории не раз делала миротворческие шаги, выбирала спасительный путь", - передает слова Макарова пресс-служба петербургского отделения ЕР.

По его мнению, "миротворческий шаг" президент Путин сделал, предотвращая угрозу национальной безопасности России.

"Оглядываясь вокруг, мы видим, что Владимир Путин — это единственный в мире человек-политик, президент, который способен перезапустить обезумевшую геополитику в сторону мира и справедливости", - считает Макаров.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России объявил о начале "специальной военной операции" на Украине и пригрозил ядерным оружием странам, которые захотят воздействовать на российскую сторону силой. После этого вооруженные силы РФ начали наносить удары по соседней стране. Войска выдвинулись со своих позиций в Крыму, Белоруссии и западных областях России. Идет наступление на Киев. На Украине объявлено военное положение, началась всеобщая мобилизация.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама