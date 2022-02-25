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Новости 13:50

Правозащитницу Литвинович оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв на антивоенный митинг

фото ЗакС политика Правозащитницу Литвинович оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв на антивоенный митинг

Хамовнический суд Москвы 25 февраля оштрафовал правозащитницу Марину Литвинович на 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщила Литвинович в своем Telegram-канале. 

- Признали виновной в организации несогласованной акции и, с учетом 2 несовершеннолетних детей, назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, - написала Литвинович. 

Ранее она также выступила с идеей провести  всероссийский флешмоб против войны на Украине: распространять антивоенную символику, вывешивать плакаты и распространять антимилитаристскую повестку в социальных сетях. 

Напомним, ее задержали днем 24 февраля при выходе из дома. Несколькими часами ранее она призвала россиян выйти на центральные площади городов с требование прекратить военные действия российских войск на территории Украины. Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* заявил, что по итогам антивоенных митингов в России задержали не менее 1,6 тысяч человек. В Петербурге в отделы полиции доставили порядка 400 активистов

 

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов

 

Константин Леньков


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