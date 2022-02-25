Правозащитницу Литвинович оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв на антивоенный митинг

Хамовнический суд Москвы 25 февраля оштрафовал правозащитницу Марину Литвинович на 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщила Литвинович в своем Telegram-канале.

- Признали виновной в организации несогласованной акции и, с учетом 2 несовершеннолетних детей, назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, - написала Литвинович.

Ранее она также выступила с идеей провести всероссийский флешмоб против войны на Украине: распространять антивоенную символику, вывешивать плакаты и распространять антимилитаристскую повестку в социальных сетях.

Напомним, ее задержали днем 24 февраля при выходе из дома. Несколькими часами ранее она призвала россиян выйти на центральные площади городов с требование прекратить военные действия российских войск на территории Украины. Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* заявил, что по итогам антивоенных митингов в России задержали не менее 1,6 тысяч человек. В Петербурге в отделы полиции доставили порядка 400 активистов.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов

Константин Леньков