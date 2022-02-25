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Новости 14:35

Зеленский предложил Путину переговоры

фото ЗакС политика Зеленский предложил Путину переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля обратился к своему коллеге Владимиру Путину.

"По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

Напомним, за несколько часов до начала военной агрессии России украинский лидер заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным, но не добился результата.

Российские войска ведут боевые действия на территории Украины с утра 24 февраля. "Специальная военная операция" началась после запроса ДНР и ЛНР о вводе войск.  


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