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Новости 15:13

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

фото ЗакС политика Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин допустил 25 февраля возможность проведения переговоров с Украиной, сообщает РИА "Новости". Заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.

К переговорам с Киевом Путина призвал глава Китая. По словам Си Цзиньпина, его страна "поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной". В ответ российский президент заявил о готовности к высоким переговорам с руководством соседнего государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением переговоров. Это стало не первой подобной попыткой: прошедшей ночью Зеленский сообщил, что пытался связаться с российским главой, но безуспешно.


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