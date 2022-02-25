Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин допустил 25 февраля возможность проведения переговоров с Украиной, сообщает РИА "Новости". Заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.

К переговорам с Киевом Путина призвал глава Китая. По словам Си Цзиньпина, его страна "поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной". В ответ российский президент заявил о готовности к высоким переговорам с руководством соседнего государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением переговоров. Это стало не первой подобной попыткой: прошедшей ночью Зеленский сообщил, что пытался связаться с российским главой, но безуспешно.