По итогам митинга против войны в суды Петербурга поступило более 150 дел

В районные суды Петербурга направили 152 административных дела, возбужденных после антивоенного митинга у станции метро "Гостиный двор", который прошел 24 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Красносельском районном суде рассмотрят 37 дел об организации массового скопления людей, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). В Колпино будут судить 21 человека. В Московский и Красногвардейский суды поступило 20 и 18 материалов по этой же статье. Еще 19 аналогичных дел направили в Приморский районный суд. В Василеостровском и Кировском судах - 16 и 14 дел соответственно. Меньше всего дел по этой статье поступило в Октябрьский районный суд - пять материалов.

Наказание по этой статье предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.

В пресс-службе уточнили, что в Дзержинском районном суде находятся еще два дела о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). По одному из них уже вынесли постановление об административном аресте на пять суток.

Ранее стало известно, что полицейские отпустили без протоколов 12-летнего школьника и 80-летнюю блокадницу.

Напомним, накануне в Петербурге состоялся митинг против войны на Украине, в котором приняли участие не менее двух тысяч человек. Полиция в этот вечер задержала порядка 400 активистов.