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Новости 15:59

Миронов признался, что хочет поменять не только Украину, но и Россию

фото ЗакС политика Миронов признался, что хочет поменять не только Украину, но и Россию

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, всецело поддерживающий военные действия РФ на Украине, счел, что последствия такой политики точно потребуют изменений в социальной политике внутри России. Характерно, что, судя по заглавию последнего его выступления на личном сайте, он ожидает этого только после изменения политической ситуации в соседнем государстве. Когда операция на Украине закончится, то "усиление санкционного давления", предрекает Миронов, неизбежно. Для преодоления этих трудностей, по его словам, как никогда кстати подготовленные СРЗП законопроекты.

"Необходимо снижать НДС на товары до 15%, а на социально значимые продукты до 5%, и также ограничивать торговые наценки на продукты питания. Нельзя допускать роста цен, в том числе спекулятивного. Нужно внедрять меры прямой поддержки наших граждан, в первую очередь, запускать программу справедливого базового дохода для семей с детьми", - напомнил о давних предложениях своих единомышленников депутат Госдумы.

Отметим, что спустя полтора дня после вторжения российских войск на Украину президент последней Владимир Зеленский предложил своему коллеге Владимиру Путину переговоры, на что тот впервые согласился. Тем временем санкции против России уже ввели США, Великобритания, Евросоюз, Япония и Канада.


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