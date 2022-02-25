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Россия может направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной

фото ЗакС политика Россия может направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной

Президент Владимир Путин готов направить делегацию в Минск для ведения переговоров с украинской стороной, сообщило 25 февраля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В состав делегации войдут представители Минобороны, МИД и кремлевской администрации.

"Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — уточнил Песков.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заверил Путина в готовности обеспечить безопасность участникам встречи, добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге с предложением переговоров. Путин допустил такую возможность в ходе телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.


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