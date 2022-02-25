В этом году "Евровидение" пройдет без России

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" заявили 25 февраля, что Россия не сможет принимать в нем участие в 2022 году. Сообщение об этом на своей странице в Facebook опубликовал Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором события.

Свое решение организаторы объяснили тем, что участие России в свете военных действий на Украине нанесло бы ущерб репутации фестиваля. Само решение было принято после консультаций со всеми членами союза, говорится в заявлении. В тексте отдельно уточняется, что союз является аполитичной организацией.

В 2022 году финал конкурса состоится в итальянском Турине. Датой его проведения назначено 14 мая.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации не проводить никаких соревнований в России и Белоруссии. Кроме того, оргкомитет гоночного турнира "Формула-1" объявил об отмене Гран-при в Сочи, намеченного на конец сентября.

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