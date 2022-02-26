На антивоенной акции в Петербурге задержали более 150 человек

Количество задержанных участников антивоенной акции у Гостиного двора составило, по меньшей мере, 166 человек, сообщил вечером 25 февраля правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Всего по стране количество задержали более 470 противников войны с Украиной.

По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, в Петербурге участие в митинге приняли до тысячи человек. Среди задержанных оказалась журналистка MR7 Екатерина Гончарова и экоактивистка Марина Паркина, пришедшая с детьми. Последнюю силовики посадили не в автозак, а в легковой автомобиль. Женщину довезли до дома, а за час до полуночи полицейские появились на пороге ее дома, чтобы взять объяснения. Получив их, правоохранители удалились.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов