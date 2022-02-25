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Новости 21:44

Полиция забрала с антивоенного митинга в Петербурге экоактивистку с маленькими детьми

фото ЗакС политика Полиция забрала с антивоенного митинга в Петербурге экоактивистку с маленькими детьми

Сотрудники полиции увели с антивоенного митинга возле Гостиного двора в Петербурге экоактивистку Марину Паркину. Вместе с ней на Невском проспекте находились ее маленькие дети.

Корреспондент ЗАКС.Ру сообщил,  что силовики повели Паркину в сторону автозаков, на руках у нее был грудной ребенок. Активистку посадили не в большой автобус с задержанными, а в легковой автомобиль полиции, который тут же уехал. 

Как стало известно ЗАКС.Ру, полицейские в итоге решили просто подвезти активистку с детьми до дома. 

Митинг противников войны России 25 февраля начался с массовых задержаний. В автозаки почти сразу же отправили около 60 человек. Люди на некоторое время рассредоточились по центру, но затем более 500 человек снова собрались у Гостиного двора. 


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