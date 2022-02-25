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Новости 21:58

Силовики задерживают уходящих от Гостиного двора участников антивоенной акции

фото ЗакС политика Силовики задерживают уходящих от Гостиного двора участников антивоенной акции

Митинг против войны на Украине в Петербурге подходит к концу, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Небольшая группа людей еще остается у Гостиного двора. Часть людей двинулась в сторону Дворцовой площади, но полиция ринулась им вслед. 

По словам корреспондента ЗАКС.Ру, силовики отлавливали активистов, не позволяя им дойти до Казанского собора. Иногда в автозаки попадали и случайные прохожие, не успевшие даже понять, что происходит. 

По подсчетам корреспондентов ЗАКС.Ру, на сегодняшней акции присутствовало до тысячи человек. Люди скандировали лозунги за мир и хлопали. Полиция проводила массовые задержания, нередко с применением грубой силы. В числе задержанных оказалась и журналистка издания MR7 Екатерина Гончарова. На данный момент известно, что ее везут в Сестрорецк. 


Сергей Еремеев, Константин Леньков


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