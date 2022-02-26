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Новости 11:39

Петербург остается регионом-лидером по числу новых случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика Петербург остается регионом-лидером по числу новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 122 995 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 465 меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 793 человека (на шесть больше, чем накануне). Сумели поправиться 181 343 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург — 7409 новых больных (на 1170 меньше, чем накануне), за ним следуют Красноярский край (4672) и Свердловская область (4554). За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 23 402 человека и скончалось 76 (накануне — 75).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.


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