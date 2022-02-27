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Новости 10:53

В Кремле заявили о прибытии российской делегации в Белоруссию для переговоров с Украиной

фото ЗакС политика В Кремле заявили о прибытии российской делегации в Белоруссию для переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла в белорусский Гомель для ведения переговоров с украинской стороной, заявил 27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Власти Белоруссии подтвердили его слова.

"В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами", — цитирует Пескова ТАСС. По словам пресс-секретаря, теперь российские доверенные лица ожидают прибытия украинских коллег.

Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, принимающая сторона "подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов".

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский отказался от переговоров на территории Белоруссии. "Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", — уточнил он.

Напомним, в ночь на субботу пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского заявил о начале консультаций с российской стороной по поводу переговоров. Днем его российский коллега поведал о возобновлении наступления из-за отказа украинской стороны к поискам компромисса.


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