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Новости 17:06

Znak: На акции памяти Немцова в Москве задержали более 15 человек

фото ЗакС политика Znak: На акции памяти Немцова в Москве задержали более 15 человек

Полиция задержала более 15 человек на акции памяти Бориса Немцова в Москве на Большом Москворецком мосту, сообщило 27 февраля издание Znak.com. Как сообщает интернет-газета, в очереди на возложение цветов к стихийному мемориалу "Немцов мост" выстроились около 200 человек.

В Петербурге на акции у Соловецкого камня задержали как минимум пятерых участников, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. О том, как проходила акция на Троицкой площади, читайте в нашем материале.

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По данным следствия, его убийцей стал бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Что касается заказчиков преступления, то Владимир Путин говорил, что они установлены, но их имена так и не назвал.


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