Силовики окружили протестующих у Гостиного двора

Сотрудники МВД и Росгвардии окружили собравшихся у Гостиного двора протестующих против военных действий на Украине. Оказавшихся в оцеплении участников мероприятия массово задерживают, в том числе и с применением грубой силы.

С четырех часов дня 27 февраля на Невском проспекте проходит антивоенный митинг. Часть протестующих после разгона силовиками разбрелась по центру города и прошла по улицам, скандируя "Нет войне". К вечеру люди снова стали возвращаться на Невский проспект. Полиция через громкоговорители предупреждает собравшихся о том, что мероприятие не было согласовано с властями.

Около восьми вечера силовики стали окружать участников акции и уводить их в автозаки. Некоторых волокли по земле. Прессу выпустили из оцепления.