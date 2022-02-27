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Новости 20:07

Силовики окружили протестующих у Гостиного двора

фото ЗакС политика Силовики окружили протестующих у Гостиного двора

Сотрудники МВД и Росгвардии окружили собравшихся у Гостиного двора протестующих против военных действий на Украине. Оказавшихся в оцеплении участников мероприятия массово задерживают, в том числе и с применением грубой силы. 

С четырех часов дня 27 февраля на Невском проспекте проходит антивоенный митинг. Часть протестующих после разгона силовиками разбрелась по центру города и прошла по улицам, скандируя "Нет войне". К вечеру люди снова стали возвращаться на Невский проспект. Полиция через громкоговорители предупреждает собравшихся о том, что мероприятие не было согласовано с властями. 

Около восьми вечера силовики стали окружать участников акции и уводить их в автозаки. Некоторых волокли по земле. Прессу выпустили из оцепления. 



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