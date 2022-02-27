ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:37

Антивоенная акция на Невском проспекте подошла к концу, части протестующих силовики позволили уехать на метро

фото ЗакС политика Антивоенная акция на Невском проспекте подошла к концу, части протестующих силовики позволили уехать на метро

Полиция разогнала участников антивоенного митинга в Петербурге, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Акция продолжалась более 4,5 часов. 

Около восьми вечера силовики окружили остававшихся возле Гостиного двора людей и стали массово отправлять их в автозаки. Из оцепления выйти никому кроме прессы не позволяли. Двоим девушкам, оказавшимся в кольце силовиков, потребовалась медицинская помощь. Около 20:30 автозаки на Невском проспекте оказались забиты задержанными. Примерно 40 участников протеста еще оставались в окружении. Силовики оттеснили их ко входу в метро и позволили уехать. Очевидцы предположили, что в автозаках просто закончились места.

Напомним, антивоенные протесты в Петербурге и других городах России проходят с 24 февраля. В тот день президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Очередная несогласованная акция 27 февраля началась около четырех часов дня. После серии жестких задержаний часть людей разбрелась импровизированным шествием по центру города. В частности, большая группа людей двинулась по Литейному проспекту, скандируя "Нет войне".  Следом за протестующими выдвигались и полиция с Росгвардией. О задержаниях сообщалось с разных улиц центра Петербурга. Под вечер люди снова стали собираться у Гостиного двора, где их снова ожидали силовики и автозаки. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама