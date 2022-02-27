Антивоенная акция на Невском проспекте подошла к концу, части протестующих силовики позволили уехать на метро

Полиция разогнала участников антивоенного митинга в Петербурге, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Акция продолжалась более 4,5 часов.

Около восьми вечера силовики окружили остававшихся возле Гостиного двора людей и стали массово отправлять их в автозаки. Из оцепления выйти никому кроме прессы не позволяли. Двоим девушкам, оказавшимся в кольце силовиков, потребовалась медицинская помощь. Около 20:30 автозаки на Невском проспекте оказались забиты задержанными. Примерно 40 участников протеста еще оставались в окружении. Силовики оттеснили их ко входу в метро и позволили уехать. Очевидцы предположили, что в автозаках просто закончились места.

Напомним, антивоенные протесты в Петербурге и других городах России проходят с 24 февраля. В тот день президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Очередная несогласованная акция 27 февраля началась около четырех часов дня. После серии жестких задержаний часть людей разбрелась импровизированным шествием по центру города. В частности, большая группа людей двинулась по Литейному проспекту, скандируя "Нет войне". Следом за протестующими выдвигались и полиция с Росгвардией. О задержаниях сообщалось с разных улиц центра Петербурга. Под вечер люди снова стали собираться у Гостиного двора, где их снова ожидали силовики и автозаки.