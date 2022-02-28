"Пока у нас что произошло-то?": Песков счел преждевременными вопросы о новых мерах соцподдержки

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о военных действиях РФ на Украине и связанных с ними экономических санкциях, дал понять, что о новых мерах материальной поддержки граждан пока речи не идет.

"Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами, пока у нас что произошло-то? <...> Еще раз повторяю, по мере поступления проблем [принимаются решения], пока у нас ничего с вами не произошло", - приводит его слова ТАСС.

Что же касается персональных санкций, в частности, впервые введенных против его начальника Владимира Путина, то Песков заверил, что они президенту безразличны. В свою очередь, санкции Евросоюза, представляющие собой запрет на российские полеты над его территорией, получат зеркальный ответ.

"И, конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы", - добавил официальный представитель президента.