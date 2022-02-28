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Новости 17:11

Три новые комиссии появятся в ЗакСе

фото ЗакС политика Три новые комиссии появятся в ЗакСе

Постоянные комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды; по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры; а также по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации появятся в структуре Законодательного собрания Петербурга, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Проект постановления об образовании новых органов внес депутат "Единой России" Денис Четырбок. Новые комиссии должны быть сформированы до 24 марта. Позже они делегируют своих членов в комитет по законодательству и бюджетно-финансовый комитет.  

Согласно документу, действовавшая ранее комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам теперь будет называться комиссией по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. А комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству - комиссией по организации публичной власти и административно-территориальному устройству. 

Кроме того, при Заксобрании появится молодежный парламент, а при комитете по законодательству ЗакСа - экспертный совет и рабочая группа по разработке законопроектов.  

Также в ЗакСе должна быть сформирована профильная комиссия по инвестициям. 

В постоянной комиссии может состоять от 5 до 7 человек. Они по-прежнему делегируют по одному представителю в два парламентских комитета. В каждом комитете будет по 14 членов. При этом в них должны быть представлены не менее четырех фракций.


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