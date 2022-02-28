Во время погони силовиков за протестующими на улице Декабристов девушка потеряла сознание

Сотрудники полиции провели серию жестких задержаний участников антивоенной акции на Вознесенском проспекте и прилегающей улице Декабристов. Во время погони силовиков за протестующими одна из девушек на улице упала и потеряла сознание. Присутствующие кричали, что ей необходимо вызвать скорую и оказать помощь. Силовики в ответ сказали "вызовем скорую, вызовем".

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, эту девушку полицейские взяли под руки и потащили в автомобиль полиции.

Противники военной спецоперации на Украине собрались в Петербурге вечером на Сенатской площади, десятки человек были задержаны. В соцсетях сообщалось также о задержания возле Гостиного двора. После разгона не согласованной с городскими властями акции на Сенатской площади небольшие группы людей прошлись по ближайшим улицам с лозунгами "Нет войне" и в итоге вышли к зданию Законодательного собрания. На Вознесенском проспекте их нагнали машины силовиков.

Константин Леньков