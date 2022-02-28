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Во время погони силовиков за протестующими на улице Декабристов девушка потеряла сознание

фото ЗакС политика Во время погони силовиков за протестующими на улице Декабристов девушка потеряла сознание

Сотрудники полиции провели серию жестких задержаний участников антивоенной акции на Вознесенском проспекте и прилегающей улице Декабристов. Во время погони силовиков за протестующими одна из девушек на улице упала и потеряла сознание. Присутствующие кричали, что ей необходимо вызвать скорую и оказать помощь. Силовики в ответ сказали "вызовем скорую, вызовем". 

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, эту девушку полицейские взяли под руки  и потащили в автомобиль полиции. 

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Противники военной спецоперации на Украине собрались в Петербурге вечером на Сенатской площади, десятки человек были задержаны. В соцсетях сообщалось также о задержания возле Гостиного двора. После разгона не согласованной с городскими властями акции на Сенатской площади небольшие группы людей прошлись по ближайшим улицам с лозунгами "Нет войне" и в итоге вышли к зданию Законодательного собрания. На Вознесенском проспекте их нагнали машины силовиков. 

Константин Леньков


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