Воскресная антивоенная акция в Петербурге привела почти к сотне административных арестов

Петербургские суды продолжают рассматривать протоколы, составленные на участников антивоенных несанкционированных акций протеста в центре города, повторяющихся каждый вечер. В последнем своем сообщении на эту тему пресс-служба городских судов отчиталась о ходе дел, возбужденных по итогам воскресной акции 27 февраля. В связи с этой демонстрацией суды уже успели назначить 99 административных арестов.

Судьи приняли решения по 434 делам из 665. Несмотря на значительное количество отправок в спецприемник, наиболее распространенной мерой пока остается штраф.

Напомним, что 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, которую запрещается называть в СМИ войной. В тот же вечер петербуржцы вышли к Гостиному двору, где мирная акция обернулась сотнями задержаний. Уличный протест продлился в течение всех последующих дней, при этом действия силовиков с каждым разом становились грубее. Например, на акции 28 февраля сбитая с ног девушка потеряла сознание.