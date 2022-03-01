Зеленский не удовлетворен результатами переговоров с российской стороной

Украинский президент Владимир Зеленский оценил итоги переговоров, прошедших в Гомельской области Белоруссии и посвященных вооруженному конфликту, который начался после ввода российских войск на территорию Украины.

"Пока нет результата, который хотели бы получить, но будем определяться по второму этапу", - произнес украинский лидер в своем очередном видеообращении.

Зеленский, сославшись на свои данные о 56 ракетных ударах со стороны российских войск, призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН. Тем временем, отметил он, его просьбу о срочном включении Украины в Евросоюзе уже начали рассматривать в Брюсселе.

Напомним, что после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля переговоры срывались: стороны конфликта не могли договориться о месте проведения встречи. В результате, когда компромисс был найден, Россию на переговорах 28 февраля представляли Борис Грызлов, Леонид Слуцкий и Владимир Мединский.