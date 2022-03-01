Замглавы МО "Владимирский округ" потребовал у Беглова ежедневно отчитываться о потерях на Украине

Заместитель главы МО "Владимирский округ" ("Яблоко") написал письмо губернатору Александру Беглову с требованием сообщать о петербуржцах, погибших и раненных на территории Украины. Он отметил, что получает множество обращений от жителей по этому поводу.

"Я требую: публично докладывать на ежедневной основе правдивую информацию о количестве жертв - погибших и раненых - среди петербуржцев", - написал Боварь.

Ранее о потерях среди жителей своих регионов сообщили несколько глав субъектов Российской Федерации, в частности, президент Чечни Рамзан Кадыров. Беглов в понедельник, 28 февраля, обращался к горожанам по "Радио России". Говорить о потерях губернатор не стал, заявив только о потоке фейковых новостей, обрушившемся на горожан, и о том, что западные санкции не помешают Петербургу развиваться.