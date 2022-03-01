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Новости 12:54

Петербург сконцентрируется на локальных спортивных мероприятиях  

фото ЗакС политика Петербург сконцентрируется на локальных спортивных мероприятиях  

На фоне отказов международных спортивных организаций проводить турниры в России, Петербург сконцентрируется на проведении локальных спортивных турнирах для жителей города, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 1 марта. Он отметил, что Смольный уделит особое внимание развитию спортивных учреждений для детей. 

"Приоритетом спортивной политики в этом году станет усиление работы с детскими спортивными школами. Мы сфокусируемся на развитии массового спорта и проведении локальных соревнований для жителей Петербурга", - написал Пиотровский. 

Незадолго до сообщения вице-губернатора стало известно, что Международная федерация волейбола приняла решение отказаться от проведения чемпионата мира в России. На прошлой неделе УЕФА объявила о переносе финального матча Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Тогда Пиотровский назвал это решение "политически ангажированным". 

Напомним, решения спортивных организаций связаны с проведением "специальной военной операции" российский военных на территории Украины. 

Константин Леньков


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