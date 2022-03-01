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Экс-фотограф московского штаба Навального* попал в список экстремистов

фото ЗакС политика Экс-фотограф московского штаба Навального* попал в список экстремистов

Бывший фотограф штаба Навального* в Москве Александр Струков был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, сообщил 1 марта Znak.com. Мужчину обвиняют в призывах к терроризму.

Струкова обвиняют в возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ), а также в публичных призывах к совершению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, он оставлял комментарии к постам в Telegram-канале издания Znak, в которых якобы призывал к терроризму.

О задержании соратника Навального стало известно 26 января, спустя два дня он был арестован. После известий об этом интернет-газета закрыла комментарии в чате. Самому Струкову грозит до 10,5 лет лишения свободы за оставленные высказывания.

*Штабы Навального, ФБК и ФЗПГ по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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