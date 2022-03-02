ЗакС Петербурга покидают пресс-секретарь Гаврищук и глава аппарата Субботин

На заседании Законодательного собрания 2 марта спикер Александр Бельский вручил благодарность главе аппарата парламента Михаилу Субботину, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Бельский заявил, что сотрудник парламента уходит из него.

- Он покидает нас, сегодня последний день. Огромная благодарность за работу, - сказал спикер.

Субботин положительно высказался о своих коллегах по аппарату. Он заявил, что гордится тем, что работал бок о бок с ними.

Также перед заседанием ЗакСа руководитель пресс-службы парламента Елена Гаврищук объявила журналистам, что теперь по всем вопросам следует обращаться к Наталье Жоховой. Пока сама Гаврищук, по ее словам, на связи и все еще может помочь коллегам в работе.

Напомним, в январе стало известно о приближающейся реорганизации аппарата ЗакСа. Завершить ее планировали к марту.

София Саттарова