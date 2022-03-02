ЗакС утвердил положение о Молодежном парламенте

Законодательное собрание Петербурга на заседании 2 марта приняло за основу постановление об утверждении положения о Молодежном парламенте, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. За документ проголосовало 36 депутатов., против - 4, а воздержались - 3.

В положении сказано, что Молодежный парламент состоит из 50 человек. Из них 18 - будут направляться партиями ЗакСа пропорционально их количеству в Собрании. Остальных участников Молодежного парламента будут набирать на конкурсной основе. Займется этим постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации, написано в положении.

Из него же следует, что стать членом Молодежного парламента сможет только человек 18-25 лет с регистрацией в Петербурге. Ему нельзя иметь иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране, занимать государственные должности, иметь непогашенную судимость. Перечислены в документе и другие ограничения к членам Молодежного парламента. В частности, нельзя вступать в организацию два раза подряд. Срок же полномочий Молодежного парламента - два года.

В положении прописано, что цель МП - "содействие деятельности Собрания в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи". Парламент будет совещательным и консультативным органом, который работает на общественных началах. Организация будет заниматься проведением мероприятий по физической культуре, волонтерству, военно-патриотическому воспитанию и другим направлениям, а также выявлять и поддерживать молодежных лидеров, участвовать в мероприятиях ЗакСа и взаимодействовать с молодежными структурами при федеральных органах госвласти.

Депутат ЗакСа от "Яблока" Александр Шишлов заявил, что хотел бы, чтобы в Молодежный парламент попали люди, участвовавшие в муниципальных выборах и столкнувшиеся с противодействием избиркомов, а также люди, имеющие отличную точку зрения от официальной. Однако сейчас процедура его создания означает, что идет формирование школы партийного резерва "Единой России", считает Шишлов.

Против документа выступил беспартийный депутат Михаил Амосов. По его мнению, в документе нет смысла. Парламент в городе должен быть один, и он должен быть выборным органов, считает Амосов. Он отметил, что в действующей редакции документа "Молодежный парламент" - орган назначаемый. Депутат предложил назвать новый орган экспертной группой при комиссии по молодежной политике.

Автор документа депутат от "Единой России" Денис Четырбок в ответ сказал, что вопрос о названии дискуссионный. Однако, в большинстве регионов России такие органы называются именно Молодежными парламентами.

Напомним, идея создания Молодежного парламента в Петербурге существовала давно. Несколько раз политики города даже предпринимали попытки это сделать. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова