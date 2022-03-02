ЗакС хочет закрыть внесение новых нуждающихся дольщиков в реестр после 31 марта

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении поправки в закон о защите прав дольщиков, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, реестр дольщиков, которым положена помощь, будет обновляться только до 31 марта.

В материалах к законопроекту представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко напомнил, что закон о защите дольщиков действует более шести лет. С каждым годом количество включения новых людей в список снижается, заявил Сухенко:

"В Реестр внесены, например, в 2015 году - 44 человека, в 2016 году - 57 человек, в 2017 году - 35 человек, в 2018 году - 12 человек, в 2019 году - 27 человек, в 2020 году - 21 человек, в 2021 году - 5 человек".

Сейчас в реестре 149 человек, уточнил представитель губернатора на заседании парламента. Закрытие списка для включения новых людей "позволит зафиксировать число лиц, имеющих право на предоставление поддержки" и внесет определенность "в вопрос об объеме подлежащей оказанию поддержки", добавил Сухенко.

По его словам, конечно, могут быть люди, которые рассчитывают попасть в реестр. Но, скорее всего, имеются и иные препятствия для включения их в перечень, так что такую возможность вообще стоит исключить, заявил представитель губернатора. Сухенко напомнил, что сейчас долевое строительство организовано иначе - новых обманутых людей появиться не должно. Если же кто-то захочет попасть в реестр, он может сделать это через суд, сказал Сухенко.

Депутаты поинтересовались у него, в чем необходимость закрывать реестр. Сухенко напомнил, что на помощь дольщикам деньги выделяет строительное бизнес-сообщество. Им необходимо планировать свои расходы, а при открытом реестре это делать затруднительно, заявил представитель губернатора. Он добавил, что сейчас исполнительная власть не знает ни одного человека, который бы мог быть включен в реестр.

- Это гипертрофированная забота о тех, кого уже нет, - считает Сухенко.

За принятие документа высказался депутат от КПРФ Александр Рассудов. Он заявил, что благодаря федеральному законодательству у Петербурга останется возможность в любой момент вмешаться в спорную ситуацию. Также в случае необходимости реестр можно будет вновь открыть, сказал Рассудов.

Не согласился с коллегой депутат фракции "Справедливой России - За правду" ЗакСа Михаил Амосов. По его мнению, не стоит закрывать реестр - если никто в него не вступит, ничего страшного не произойдет. Легче станет чиновникам, к которым люди не пойдут, а пойдут сразу в суд, заявил Амосов.

- Приняв этот закон, мы говорим: "Даже не думайте прийти к чиновникам Смольного, идите сразу в суд", - сказал депутат.

Он заявил, что фракция эсеров не будет голосовать за законопроект. За документ голоса отдали 37 депутатов, против - 9, еще 3 парламентариев воздержались.

София Саттарова