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Новости 11:55

Парламент Петербурга согласился потратить 27,5 млн рублей на профразвитие госслужащих

фото ЗакС политика Парламент Петербурга согласился потратить 27,5 млн рублей на профразвитие госслужащих

Петербургский парламент 2 марта согласовал в первом чтении законопроект о государственном заказе на 2022 год на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Федеральное законодательство обязывает исполнительную власть принимать такие расходы через Законодательное собрание. 

В материалах законопроекта сказано, что планируется потратить 27,5 млн рублей. Из них 24,8 млн рублей пойдут на дополнительное профессиональное образование, а остальные - на другие мероприятия по профессиональному развитию. В первом случае оплачивается обучение 4187 гражданских служащих, а во втором - 1032 служащих, написано в материалах проекта закона.  

Среди них сотрудники Законодательного собрания, территориальные избирательные комиссии, аппарат мировых судей, Контрольно-счетная палата. Также планируется потратить деньги на профессиональное развитие сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей. 

Ряд депутатов предложили повременить с принятием документа из-за сложившейся ситуации после начала военной операции России на Украине. Представитель губернатора в парламента Константин Сухенко попросил коллег не торопить события. Если будет необходимы инициативы по поддержанию населения и бизнеса, исполнительная власть их предложит, заверил Сухенко.

София Саттарова


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