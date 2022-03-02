ЗакС предварительно одобрил проведение ярмарок более трех дней

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект об изменении порядка проведения ярмарок, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ предлагает разрешить организацию ярмарок не только по нерабочим и праздничным дням, но и в день до него. Сейчас в законе прописано ограничение - такие продажи нельзя устраивать более трех дней в неделю.

Также проект закона предлагает сократить срок подачи уведомления о проведении ярмарки с 15 до 5 дней. Схему размещения торговых объектов должен будет разработать организатор торговли, следует из документа.

Законопроект подготовила комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа. Председатель комиссии Ирина Иванова в материалах к документу отметила, что на практике ярмарки проходят два дня, но организаторам еще необходимо время на подготовку к торговле.

"Учитывая изложенное, в целях продвижения товаров отечественных производителей, удовлетворения спроса населения в сельскохозяйственной продукции в период массового сбора урожая предлагается проводить ярмарки выходного дня по нерабочим и праздничным дням, а также в день, непосредственно предшествующий нерабочим и праздничным дням", - пояснила Иванова.

София Саттарова