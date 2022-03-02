Экологический форум в Петербурге отказались посетить несколько зарубежных делегаций

Ежегодный форум "Экология большого города", назначенный организаторами на конец месяца, пройдет в Петербурге без участия ряда иностранных делегаций, чье присутствие на нем изначально ожидалось. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на главу комитета по природопользованию Александра Германа.

"Есть информация от иностранных участников, что они отказались от поездки, но форум все равно пройдет, экология от политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС", - рассказал сотрудник Смольного в пресс-центре ТАСС.

Конкретных персоналий и государств, которые они представляют, чиновник не назвал.

Напомним, что деловые и дипломатические отношения с западными странами у РФ заметно ухудшились на прошлой неделе из-за военной спецоперации, начатой ею 24 февраля на Украине. Как следствие - Россию раз за разом отстраняют от участия в международных спортивных соревнованиях, проблемы возникают с поставками зарубежной техники и одежды.