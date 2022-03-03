Петербургский завод Toyota остановит работу из-за нехватки комплектующих

Компания Toyota объявила через свою пресс-службу о вынужденной паузе в работе, которая ожидает автомобильный завод, расположенный в Шушарах.

"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостанавливает свою работу с 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

На перебои с поставками деталей ранее пожаловался петербургский завод Hyundai, по этой же причине объявивший перерыв в работе.

Отметим, что новейшие логистические перебои у российских филиалов крупных международных автоконцернов могут объясняться новыми санкциями, которые ввели США, Япония, Великобритания и Евросоюз после введения российских войск на Украину 24 февраля. Одна из мер, примененных напрямую ко всему населению — запрет на использование российскими авиалиниями воздушного пространства США и Европы. Накануне Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков.