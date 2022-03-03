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Новости 13:01

У "Медного всадника" прошел пикет сторонников "специальной военной операции"

фото ЗакС политика У "Медного всадника" прошел пикет сторонников "специальной военной операции"

Объединение профсоюзов "Соцпроф" 2 марта провело в Петербурге, на Сенатской площади, массовый пикет в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. На нем потребовали ввести в России режим повышенной опасности, говорится на сайте объединения.

На пикете присутствовал председатель "Соцпрофа" Сергей Вострецов, бывший депутат Государственной думы от "Единой России". Собравшиеся стояли с флагами республик и плакатами "Россия мы вместе" и "Россия и Донбасс — это мы". 

Вострецов выступил с критикой в адрес противников "специальной военной операции", которая продолжается на территории Украины с 24 февраля. 

"Нельзя допускать удара в спину нашим ребятам, рискующим жизнью во имя спасения нас от коричневой чумы фашизма", - приводит слова Вострецова сайт "Соцпроф". 

Была ли эта акция согласована с властями, не сообщается. Корреспонденту ЗАКС.Ру связаться с Вострецовым не удалось. В "Соцпрофе" также не смогли ответить, как согласовывали публичное мероприятие. 

Отметим, "Соцпроф" существует с 1989 года. Объединение формально независимо от государства, однако с 2008 года заявляет о своей полной поддержке "Единой России". В частности, его представители голосовали за повышение пенсионного возраста для россиян. Депутат Вострецов при этом утверждал, что его коллеги, не поддержавшие пенсионную реформу в первом чтении, совершили глупость.

Напомним, в Петербурге на протяжении недели ежедневно проходят антивоенные митинги у Гостиного двора. За это время полиция задержала более двух тысяч протестующих. Один из таких митингов проходил на Сенатской площади. Собрание у "Медного всадника" было разогнано силовиками. Иначе проходят мероприятия в поддержку российских военных. Их полиция не разгоняет, несмотря на отсутствие согласования.

Константин Леньков, фото: er.ru


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