Песков — о закрытии "Эха Москвы": Это решение собственника, радиостанция нарушила закон

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал официальный комментарий относительно закрытия "Эха Москвы", о котором ее главред Алексей Венедиктов сообщил утром 3 марта после собрания совета директоров радиостанции. Из слов чиновника следует, что к такому повороту событий были достаточные основания, при этом Кремль от произошедшего дистанцируется.

"Это решение собственника, радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры. <...> Именно так и надо к этому относиться. Вряд ли мы имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника", - произнес Песков на ежедневном брифинге.

По его словам, возобновление работы "Эха" возможно, но только в случае, если "собственник посчитает это целесообразным".

Напомним, что решению о ликвидации предшествовало отключение радиостанции от эфира и блокировка ее сайта по представлению прокуратуры. Силовое ведомство сочло, что СМИ регулярно предоставляет некорректную информацию о действиях российских военных на Украине, а также распространяет призывы к экстремизму.