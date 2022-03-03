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Новости 19:35

У Гостиного двора снова начали задерживать участников антивоенной акции

фото ЗакС политика У Гостиного двора снова начали задерживать участников антивоенной акции

Вечером 3 марта у выхода из станции  метро "Гостиный двор" полиция начала задерживать участников одиночных пикетов, предает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Полицейские задержали двух мужчин и женщину, которые вышли с плакатами. У одного было написано: "ОМОН, мы выходим, чтобы вас не убивали в Украине".  Также полиция задержала молодого человека, который просто стоял. Никаких плакатов у него не было, лозунгов он не выкрикивал.

Внимание силовиков привлекла и пожилая женщина с "Новой газетой", на полосе которой написано "Если и хорошая новость: слово "мир" еще не запретили". Задерживать ее  полицейские не стали, но проводили к своему автомобилю, чтоб подвезти домой. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, женщина предпочла добраться домой самостоятельно. 

А вот молодой человек, снимавший инцидент с женщиной с газетой, был отправлен в автозак. Опознавательных знаков прессы на нем не было. 

Всего у Гостиного двора собрались несколько десятков человек. Силовики начали предупреждать о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий. 

Представитель МВД также обратился к сотрудникам СМИ с просьбой не мешать работать.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. С того дня в Петербурге, как и во многих других городах России, проходили акции протеста против военных действий.


Константин Леньков


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