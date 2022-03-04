В Петербурге возбудили дело за насилие в отношении полицейского на антивоенной акции

На участника антивоенного митинга у Гостиного двора завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК), сообщили в Главном Следственном управлении по Петербургу 4 марта. Он якобы распылил в лицо командиру спецполка перцовый баллончик на митинге 2 марта.

В ведомстве заявляют, что 24-летний молодой человек, работающий барменом, якобы "схватил руками командира взвода батальона специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, после чего распылил содержимое перцового баллона в лицо". На видео, опубликованном СК видно, что молодой человек в полном объеме признал вину.

"Я хочу принести извинения данному сотруднику и никому не советую принимать участие в несогласованных акциях. В настоящий момент мне очень стыдно за совершенный поступок", - сказал мужчина на видеоролике.

Это стало первым уголовном делом, возбужденным по итогам антивоенных акций в Петербурге. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Заседание пройдет в Куйбышевском районном суде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе судов заявили, что молодого человека зовут Захар Татуйко. По данным "ОВД-Инфо"*, 2 марта его доставили в 28-й отдел полиции.

Напомним, с 24 февраля в крупных городах России ежедневно проходят антивоенные митинги против "спецоперации" на территории Украины. В Петербурге они проходят возле станции метро "Гостиный двор". За все время протестов в городе задержали более семи тысяч человек. На собрании 2 марта в автозак попало не менее 160 человек.

*Проект внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков