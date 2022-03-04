ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:14

Мэрия Москвы не согласовала акции в поддержку и против спецоперации на Украине

фото ЗакС политика Мэрия Москвы не согласовала акции в поддержку и против спецоперации на Украине

Заявки на проведение акций 12 марта не согласованы московским департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции, сообщил в пятницу ТАСС. Такое решение связано с запретом на проведение массовых мероприятий, введенным из-за пандемии коронавируса, сообщили в столичной мэрии.

Ранее партия "Яблоко" подала заявку на проведение 12 марта в Москве шествия за мир численностью до 30 тысяч человек. В этот же день националисты планировали провести "Марш в поддержку русской армии" численностью до 25 тысяч участников. Оба мероприятия должны были пройти одновременно — с 14 до 19 часов.

Накануне Генпрокуратура и МВД выпустили предостережения от участия в несанкционированных акциях. В частности, надзорное ведомство пригрозило потенциальным демонстрантам уголовными делами по статье об экстремизме.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама