У Гостиного двора в Петербурге полиция вновь провела серию задержаний

На Невском проспекте в Петербурге уже девятый вечер подряд полиция проводит задержание участников пацифисткой акции. В автозаки отправились около 20 человек.

Вечером 4 марта у Гостиного двора было немноголюдно - около 80 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. При этом, по их виду было сложно определить пришли ли они, чтобы выразить свою позицию, или просто гуляют.

Полиция предупредила собравшихся у Гостиного двора людей о том, что никаких публичные мероприятия на этом месте не были согласованы. Около 19: 30 была задержана женщина с плакатом, затем в автозак отправился молодой человек в желто-синем шарфе без плакатов. Позже силовики окружили группу людей на Невском проспекте и методично проводили их в автозак. Один из задержанных читал стихи на украинском языке, но полиция схватила его только после того, как он достал плакат. В автозак увели и мужчину с чистым листом бумаги.

К восьми часам вечера на участке перед входом в метро "Гостиный двор" почти никого не осталось. Полицейские подходили к "застоявшимся" на месте людям и просили их уйти.