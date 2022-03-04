ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:25

У Гостиного двора в Петербурге полиция вновь провела серию задержаний

фото ЗакС политика У Гостиного двора в Петербурге полиция вновь провела серию задержаний

На Невском проспекте в Петербурге уже девятый вечер подряд полиция проводит задержание участников пацифисткой акции. В автозаки отправились около 20 человек. 

Вечером 4 марта у Гостиного двора было немноголюдно - около 80 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. При этом, по их виду было сложно определить пришли ли они, чтобы выразить свою позицию, или просто гуляют.

Полиция предупредила собравшихся у Гостиного двора людей о том, что никаких публичные мероприятия на этом месте не были согласованы.  Около 19: 30 была задержана женщина с плакатом, затем в автозак отправился молодой человек в желто-синем шарфе без плакатов. Позже силовики окружили группу людей на Невском проспекте и методично проводили их в автозак. Один из задержанных читал стихи на украинском языке, но полиция схватила его только после того, как он достал плакат.  В автозак увели и мужчину с чистым листом бумаги. 

К восьми часам вечера на участке перед входом в метро "Гостиный двор" почти никого не осталось. Полицейские подходили к "застоявшимся" на месте людям и просили их уйти. 



Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама