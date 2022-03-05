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Новости 19:27

В редакцию "Псковской губернии" и офис местного "Яблока" пришла полиция

фото ЗакС политика В редакцию "Псковской губернии" и офис местного "Яблока" пришла полиция

Полиция в Пскове пришла в редакцию местного издания "Псковская губерния", извещает ее Telegram-канал. В первом сообщении говорилось, что журналисты и главный редактор Денис Камалягин* не выходят на связь. Позже появилось уточнение, что речь идет не об обыске, а об осмотре в связи с административным делом о якобы имевшихся призывах к проведению несогласованной акции.

У журналистов изъяли телефоны и ноутбуки. Осмотр проводят сотрудники Центра "Э", УВД, также на месте находится ОМОН.

Кроме того, в партии "Яблоко" заявили об обыске в псковском отделении, идущем "по доносу некой гражданки". Партийцы сообщили об изъятии всей техники из офиса.

Субботним утром петербургская полиция устроила массовые обыски у оппозиционеров. В частности, сотрудники выломали дверь в квартиру активистки Евгении Сметанкиной, а ее саму отвезли в 25-й ОП. Позже стало известно, что Сметанкину подозревают в публичном распространении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК).

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, исполняющих функцию иностранного агента


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