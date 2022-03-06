Силовики выстроились у Исаакиевского собора и Мариинского дворца, на улицах продолжаются задержания

Полиция и Росгвардия собрались возле Исаакиевского собора и здания Законодательного собрания. Неподалеку ходят группы протестующих против конфликта на Украине, скандируя лозунги за мир.

Достаточно большая группа людей подошла к Медному всаднику, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Им навстречу вышли силовики. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих в Александровский сад. Людей задерживали как в зеленой зоне, так и на Английской набережной.

Возле Мариинского дворца ОМОН выстроился со щитами. На близлежащих улицах ходили импровизированным шествием протестующие. Там тоже проходили задержания. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, завидев силовиков, люди просто сворачивали на соседнюю улицу или шли в обратную сторону. В частности, задержания прошли в переулке Пирогова.