ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:14

Силовики выстроились у Исаакиевского собора и Мариинского дворца, на улицах продолжаются задержания

фото ЗакС политика Силовики выстроились у Исаакиевского собора и Мариинского дворца, на улицах продолжаются задержания

Полиция и Росгвардия собрались возле Исаакиевского собора и здания Законодательного собрания. Неподалеку ходят группы протестующих против конфликта на Украине, скандируя лозунги за мир. 

Достаточно большая группа людей подошла к Медному всаднику, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  Им навстречу вышли силовики. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих в Александровский сад. Людей задерживали как в зеленой зоне, так и на Английской набережной.

Возле Мариинского дворца ОМОН выстроился со щитами. На близлежащих улицах ходили импровизированным шествием протестующие. Там тоже проходили задержания. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, завидев силовиков, люди просто сворачивали на соседнюю улицу или шли в обратную сторону. В частности, задержания прошли в переулке Пирогова. 



Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама