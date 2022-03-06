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Новости 17:15

На Невском проспекте продолжают задерживать петербуржцев

фото ЗакС политика На Невском проспекте продолжают задерживать петербуржцев

Полиция продолжает отправлять в автозаки граждан на Невском проспекте. По наблюдению корреспондентов ЗАКС.Ру, среди задержанных большинство не имели никаких пацифистских плакатов и не выкрикивали лозунгов. 

Группы протестующих против конфликта на Украине были замечены в разных частях Невского проспекта.  Однако в выходной день на улице много и просто гуляющих граждан, не имеющих никакого отношения к акциям. Корреспондент ЗАКС.Ру рассказала, что слышала, как силовикам поступила команда задерживать всех, но сотрудники полиции и сами недоумевали, кого конкретно забирать: вокруг них было не много людей и они не скандировали никаких лозунгов. 

У Гостиного двора силовики оцепили участок перед торговым центром и не давали гражданам туда пройти. Прошла серия массовых задержаний. Вход в подземный переход был на некоторое время ограничен. 

На противоположной стороне Невского проспекта группа людей скандировала лозунги за мир. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, силовики побежали к ним прямо через проезжую часть. 

Кому-то из задержанных стало плохо в автозаке. К нему позвали врачей. Корреспондент ЗАКС.Ру передает, что мужчину вывели из автобуса для оказания медицинской помощи.



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