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Новости 19:20

"ОВД-Инфо"*: На воскресных акциях протеста в Петербурге задержали тысячу человек

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо"*: На воскресных акциях протеста в Петербурге задержали тысячу человек

Сотрудники правооохранительных органов в Петербурге задержали как минимум 992 человека в связи с несанкционированными акциями протеста, проходившими 6 марта на центральных улицах и площадях. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Особенностью воскресных протестов стали задержания журналистов, имевших при себе все необходимые профессиональные документы, а также преследования силовиками людей в кафе, магазинах и салонах красоты. Кроме того, судя по распространенным в Telegram-канлах видеозаписях, полицейские использовали электрошокеры.

Протесты были связаны с конфликтом на территории Украины.

*"ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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