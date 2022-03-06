"ОВД-Инфо"*: На воскресных акциях протеста в Петербурге задержали тысячу человек

Сотрудники правооохранительных органов в Петербурге задержали как минимум 992 человека в связи с несанкционированными акциями протеста, проходившими 6 марта на центральных улицах и площадях. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Особенностью воскресных протестов стали задержания журналистов, имевших при себе все необходимые профессиональные документы, а также преследования силовиками людей в кафе, магазинах и салонах красоты. Кроме того, судя по распространенным в Telegram-канлах видеозаписях, полицейские использовали электрошокеры.

Протесты были связаны с конфликтом на территории Украины.

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