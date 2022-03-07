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Новости 16:30

Сокуров и Шевчук подписали петицию с призывом провести российско-украинский обмен пленными

фото ЗакС политика Сокуров и Шевчук подписали петицию с призывом провести российско-украинский обмен пленными

Глава социал-демократической фракции "Яблока" Анатолий Голов создал на сайте Change.org общедоступную петицию, представляющую собой обращение к президенту Владимиру Путину. В документе сформулирован призыв произвести российско-украинский обмен пленными, а также обмен телами погибших солдат по принципу "всех на всех".

"Подобные процедуры предусмотрены международными договорами и, исходя из гуманных соображений, их необходимо провести как можно быстрее, чтобы пленные российские военнослужащие вернулись к своим семьям, а с погибшими могли проститься их родные и близкие", - говорится в тексте письма.

Меньше чем за сутки петицию подписали режиссер Александр Сокуров, музыкант Юрий Шевчук, художник Дмитрий Шагин, депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Александр Шишлов, историк Лев Лурье, писатель Нина Катерли и еще около трехсот человек.

Напомним, что РФ начала украинскую спецоперацию 24 февраля, что навлекло на нее массу новых международных санкций. Менее чем за две недели дипломатические отношения с западными странами испортились настолько, что правительство расширило список недружественных государств с двух до 48. По официальным данным Минобороны, прозвучавшим 2 марта, за время военной спецоперации на Украине с российской стороны погибло 498 бойцов.


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