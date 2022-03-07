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Новости 15:24

Районные суды Петербурга арестовывают и штрафуют участников воскресных протестов

фото ЗакС политика Районные суды Петербурга арестовывают и штрафуют участников воскресных протестов

Петербургские суды выносят решения в отношении задержанных на несанкционированной акции протеста, состоявшейся накануне. Как сообщает правозащитный проект "Апология", по состоянию на 15 часов 7 марта наказания назначили в четырех районных судах.

Так, Московский районный суд арестовал девять граждан на сроки от 5 до 15 суток и присудил один штраф. Выборгский районный суд арестовал одного человека на 10 суток и назначил два штрафа. Невский районный суд назначил один 13-суточный арест. Калининский районный суд назначил двоим участникам демонстрации обязательные работы и еще четверых постановил арестовать на сроки от 2 до 10 суток.

Напомним, что некоторым задержанным после применения к ним силы со стороны правоохранителей понадобилась медицинская помощь. Среди задержанных имелись аккредитованные журналисты. Полицейские, преследуя демонстрантов в городе, искали их в кафе и магазинах. Подробнее о петербургском дне протестов читайте в репортаже ЗАКС.Ру.


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