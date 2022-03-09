В Мурманской области отменяют QR-коды

Правительство Мурманской области ввиду позитивной эпидемической динамики решило в ближайшее время отменить режим QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, для посещения публичных мест.

"У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения. С 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных объектов", - произнес губернатор Андрей Чибис, которого цитирует ТАСС.

В результате, резюмировал глава региона, с 14 марта исчезнет необходимость предъявлять свидетельство о перенесенной прививке или антителах к ней где бы то ни было. Ранее Чибис заявлял, что пик пятой волны коронавируса преодолен и что по сравнению с ним в сутки заболевают втрое меньше граждан. Неуклонное снижение показателя официальной суточной заболеваемости фиксируется с 11 февраля.