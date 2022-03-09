"Фонтанка": Экс-главу петербургского штаба Навального* преследуют по делу о хранении боеприпасов

Денис Михайлов, в прошлом координировавший деятельность ликвидированного штаба Навального* в Петербурге, мог быть повторно задержан накануне вечером на выходе из изолятора временного содержания. Об этом написало издание "Фонтанка", согласно источникам которого, в ходе обыска 6 марта у Михайлова дома нашли восемь патронов и девять пуль. В связи с этим СК возбудил против активиста уголовное дело о незаконном хранении и обороте боеприпасов и вскоре будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что на прошлой неделе обыски проводили у многих петербургских политических активистов. Чаще всего следственные действия были связаны с новым делом о "лжеминировании". Более десятка активистов проходят по нему как свидетели. По версии следствия, в различные городские учреждения с украинских номеров в течение целой недели массово совершались звонки с заведомо ложными сообщениями о минировании.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.